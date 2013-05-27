أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة تنفي زيادة البكتيريا في الأذن 700 ضعف بسبب ارتداء سماعات الرأس

Google+ Print
دراسة تنفي زيادة البكتيريا في الأذن 700 ضعف بسبب ارتداء سماعات الرأس دراسة تنفي زيادة البكتيريا في الأذن 700 ضعف بسبب ارتداء سماعات الرأس
أحد المتطوعين زادت البكتيريا في أذنيه 11 ضعفا فقط بعد إجراء التجارب عليه

كتب : روان مسعد منذ 6 دقائق

تعتبر الأذن من أكثر الأماكن حيوية وتعرضا للالتهابات في الجسم، وذلك لاحتوائها على قدر من الشمع، ما يجعل منها بيئة خصبة لنمو الجراثيم.

وانتشرت دراسة مؤخرا تفيد أن وضع سماعات الرأس لمدة ساعة سيضاعف من حجم البكتيريا في الأذن 700 ضعف. لكن هذه المعلومة عارية تماما عن الصحة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد البكتريا بهذا القدر. وأشارت تلك الدراسة إلى أن حجب الهواء عن الأذن يؤدي إلى نمو هذه البكتريا، لكن دراسة أخرى أجريت على متطوع أكدت أن حجم البكتيريا في سطح أذنه 60 فقط، وبعد إجراء التجربة زادت إلى 650، أي أن حجمها زاد 11 ضعفا فقط وليس 700 ضعف، فلا يمكن أن تزيد البكتيريا بهذا الشكل.

ولعل المشكلة الأكثر إلحاحا هي: هل يؤثر ارتداء السماعات ووجود بكتيريا بشكل أعلى من الطبيعي في الأذن على حياتنا؟ يمكن أن تؤدي تلك البكتيريا إلى مخاطر محتملة، لكن وفق دراسة ماليزية أجريت، فإنه لا يوجد رابط بين الزيادات الجرثومية والمتاعب الصحية الحقيقة، حيث أجريت تجربة على 118 موظفا يستخدمون سماعات الأذن لمدة سبع ساعات يوميا، ولوحظ في أربع حالات فقط معاناة من التهابات الأذن.

ووفق بحوث أخرى، فإن الشخص الذي يعاني من مشاكل واضطرابات في أذنه هو من يكون أكثر عرضة لتلك الالتهابات، لكنها لا تؤدي إلى مرض شخص سليم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة