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خفاجي: موقف الرئاسة المصرية من القضية السورية “مشين”

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خفاجي: موقف الرئاسة المصرية من القضية السورية “مشين” خفاجي: موقف الرئاسة المصرية من القضية السورية “مشين”

أكد الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب “التغيير والتنمية”، أن موقف الإدارة المصرية من ثورة سوريا “مشين”، مضيفا أن مساندة ثورة سوريا ليس تفضلا من شعب على سوريا إنما هو واجب يقتديه دور الدولة القائدة فى مجالها الحيوي.
> وقال خفاجى -فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على “تويتر”، اليوم الاثنين-:”لا تقزموا مصر بالهروب من المشكلات”، مؤكدا أن موقف الشعب المصرى بالمجمل ليس لائقاً وسكوته مخجلا.
> وأشار إلى أن مصر لن تنهض عندما تنحسر عن دورها الصحيح ولن تزدهر ومجالها الحيوى يحتضر.

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