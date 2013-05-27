انتهاء انتخابات المجمع الانتخابى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة

انتهت انتخابات المجمع الانتخابى الخاص باختيار الممثلين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث فاز الدكتور مصطفى كامل، والدكتورة هبة رءوف أعضاء التدريس بقسم العلوم السياسية بالكلية، والدكتور سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد، والدكتور عبد الناصر سعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ليلى الخواجة المدرس بقسم الاقتصاد، والدكتور أحمد جاد المدرس بقسم الإحصاء.

وسيمثل هؤلاء الأعضاء بجانب عميد الكلية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى المجمع الانتخابى الذى سينتخب جامعة القاهرة الجديد.