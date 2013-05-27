مؤتمر: المشى يحمى السيدات كبار السن من الإصابة بحصوات الكلى

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن إحدى الوسائل البسيطة والفعالة فى الحد من إصابة السيدات كبار السن بحصوات الكلى.

وشملت الدراسة أكثر من 85000 سيدة، قد وصلن إلى عمر انقطاع الطمث، وتخطت أعمارهن الخمسين عاما، وأشار الباحثون إلى أن ممارسة الأنشطة البدنية مثل المشى أو الركض الخفيف ببطء ساهم بشكل ملحوظ فى الحد من إصابة هؤلاء السيدات بحصوات الكلى.

وتابعت الدراسة أن السيدات اللاتى قمن بالمشى لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين ونصف أو قمن بالركض الخفيف لمدة ساعة بالأسبوع قلت فرص إصابتهن بحصوات الكلى بنسبة 22%، فيما ارتفعت النسبة إلى 31% حال زيادة مدة المشى لأكثر من ساعتين ونصف بالأسبوع الواحد أو زيادة معدل الركض الخفيف بالأسبوع لأكثر من ساعة.

وأضافت الدراسة أن العامل الرئيسى لتقليل تلك المخاطر هو زيادة المدة الإجمالية لتلك الأنشطة البدنية وليس رفع شدتها وهو ما يناسب تلك الأعمار الكبيرة، وكما لفتت الدراسة إلى أن الحد من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية يساهم فى تقليل فرص الإصابة بحصوات الكلى بنسبة 40%.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى الذى عقدته مؤخرا ً الجمعية الأمريكية لأمراض المسالك البولية خلال شهر مايو الجارى.

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