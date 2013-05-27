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Top 10 أجمل الإطلالات من مهرجان كان

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Top 10 أجمل الإطلالات من مهرجان كان Top 10 أجمل الإطلالات من مهرجان كان

تحدد اختيارات النجمات في مهرجان كان ما سيكون دارجًا في المواسم القادمة، وقد انتهى مهرجان كان السينمائي مؤخرًا بأيامه الحافلة تاركًا في ذاكرتنا أجمل الإطلالات التي ظهرت على سجادته الحمراء .
في هذا الموضوع انتقت "سيدتي نت" أجمل 10 إطلالات شاهدناها في أيام المهرجان. وهي:
1- Cheryl Cole بفستان من زهير مراد
كانت هذه أجمل اطلالات Cheryl Cole على الإطلاق فقد جمعت بين النعومة الفخامة والجمال وحصلت على لقب أجمل اطلالات مهرجان كان 2013
2- Sonam Kapoor بفستان من Dolce & Gabbana.
الجميلة الهندية Sonam Kapoor بدت كسندريلا حالمة في اطلالة جذّابة بهرت الصحافة وجذبت عدسات المصورين .
3- Nicole Kidman بفستان من Dior
افتتحت Nicole Kidmanالسجادة الحمراء في أول اطلالاتها بفستان رائع , وقد أعجبنا جداً بتسريحة شعرها الخارجة عن المعتاد .
4- Jessica Biel بفستان من Marchesa
لم نعتد مثل هذه الإطلالة الثقيلة من النجمة ، وفوجئنا عندما شاهناها ترتدي عقد Serpenti Bvlgari على الرغم من اختيارها لمثل هذا الفستان الجرئ . في النهاية نحجت Jessica Biel في الوصول الى المركز الرابع في قائمتنا .
5- Aishwarya Rai بفستان من ايلي صعب
جميلة جميلات بوليوود تفوّقت على نفسها هذا العام بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء للمهرجان . وكانت اطلالاتها بفستان جذّاب من ايلي صعب هي الأجمل بكل تأكيد.
6- Carey Mulligan بفستان من Dior
في أول ظهور لها في كان شوهدت الممثلة الشابة Carey Mulligan بإطلالة ملكيّة لم نعتدها منها حملت توقيع دار الأزياء الفرنسيّة Dior .
7- Freida Pinto بفستان من Sanchita
اختارت الجميلة السمراء Freida Pinto فستان جميل باللون الفضي وقد بدت متألقة بتسريحة شعر ناعمة ومكياج جذّاب للغاية خولها لتحصل على المرتبة السابعة .
8- Zhang Ziyi بفستان من Carolina Herrera
كانت الممثلة الصينيّة Zhang Ziyi متألقة طيلة أيّام المهرجان بإطلالات أنيقة اخترنا أجملها بفستان جميل باللون الأسود من Carolina Herrera
9- Cindy Crawford بفستان من Roberto Cavalli
بعد طول غياب، تألقت عارضة الأزياء الشهيرة Cindy Crawford على السجادة الحمراء وقد بدت رائعة باللون الأبيض في اطلالة ناعمة وأنيقة.
10- Cara Delevingne بفستان من Burberry
فاجأتنا العارضة Cara Delevingne بظهورها بلوك جميل تزيّنه مجوهرات Chopard بطريقة جميلة في أول أيام مهرجان كان السينمائي .
هل توافقينا الرأي في إختياراتنا لأجمل الإطلالات من كان ؟ شاركينا برأيك

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