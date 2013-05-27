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Rihanna تتجوّل في سوق الرباط الشعبيّة

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Rihanna تتجوّل في سوق الرباط الشعبيّة Rihanna تتجوّل في سوق الرباط الشعبيّة

الإثنين 27-05-2013 15:34

الرباط ـ جمال الدين الحاتمي

شوهدت الفنّانة الأمريكيّة ريهانا تتجوّل في السوق الشعبيّة، في العاصمة المغربيّة الرباط، حيث تنتشر المحلات التي تبيع المنتوجات التقليديّة العريقة.
وبرغم الحراسة المشدّدة التي كانت تحفّ بريهانا، حرصت الفنّانة الأمريكيّة على تحيّة الجمهور المغربيّ، وعلى التقاط بعض الصور، ثمّ التوقّف لشراء بعض التذكارات.
وكانت ريهانا قد أحيت حفلة صاخبة، ضمن فعاليّات الدورة الـ"12" لمهرجان "موازين إيقاعات العالم"، حيث استقطبت نجمة "البوب" عشرات الآلاف من المتفرّجين المغاربة والأجانب، قدّر عددهم بنحو 150 ألف متفرّج.

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