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عودة القوات المصرية المشاركة في المناورة "تبوك 3"

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عودة القوات المصرية المشاركة في المناورة "تبوك 3" عودة القوات المصرية المشاركة في المناورة "تبوك 3"

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 0 دقيقة

عادت إلى أرض الوطن القوات المصرية المشاركة في التدريب المصري - السعودى المشترك (تبوك 3)، والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية والذي شارك فيه عناصر من المشاة والمدفعية والمدرعات والمهندسين العسكريين والدفاع الجوي، بالإضافة إلى مجموعات من الصاعقة والمظلات التابعة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.

وتضمنت التدريبات العديد من الأنشطة التدريبية للقوات المشاركة وعناصر الوحدات الخاصة من القوات المسلحة المصرية والسعودية والتي عكست المستوى الراقي والمتميز للعناصر المنفذة وتعظيم الخبرات المتبادلة لكلا الجانبين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال التخطيط والتنفيذ والتقييم لإدارة عمليات عسكرية مشتركة وتحقيق التقارب في المفاهيم والتكتيكات القتالية والعقائد العسكرية للقوات المشاركة لكلا البلدين.

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