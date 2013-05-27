ريبري: نمت بجوار زوجتي والكأس

اصطحب فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ كأس دوري أبطال أوروبا إلى الفراش لينام بجواره وزوجته بعد الفوز على بروسيا دورتموند.

وتوج بايرن بدوري الأبطال بعد فوزه على بروسيا دورتموند في نهائي ويمبلي 2-1 يوم السبت.

وبعد المباراة، أقامت إدارة النادي حفلا للاعبين في فندق إقامة الفريق بلندن وشاركت فيه بعض زوجات اللاعبين.

وقال ريبري لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد ذهبت الفراش للنوم قبل السادسة صباحا بقليل، واصطحبت معي الكأس لأنام بجواره وزوجتي".

يذكر أن بايرن تأهل لنهائي دوري الأبطال ثلاث مرات في السنوات الأربعة الأخيرة، ونجح أخيرا في الفوز بنهائي 2013.