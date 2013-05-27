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وفاة خالة Angelina Jolie بسرطان الثدي

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وفاة خالة Angelina Jolie بسرطان الثدي وفاة خالة Angelina Jolie بسرطان الثدي

لن تندم الممثلة الأمريكيّة Angelina Jolie على قرار استئصال ثدييها في حياتها، خاصّة أنّ خالة الممثلة الصغرى Debbie Martin توفيت بسبب سرطان الثدي، وذلك بعد أيّام قليلة عن إعلان Jolie خبر الاستئصال، كونها تحمل مورّثة فيها خلل يزيد من خطر إصابتها بسرطان المبيض والثدي.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكيّة رحيل Debbie Martin، خالة Jolie، عن عمر 61 سنة في مستشفى بالومار بكاليفورنيا، بعد ما تغلب عليها سرطان الثدي.
وأشارت تلك الوسائل إلى أنّ مارتن نقلت إلى المستشفى يوم الأربعاء الماضي وتوفيت يوم الأحد.
وأعلن زوج الراحلة رونالد مارتن رحيلها، مشيراً إلى أنّ Angelina Jolie وشقيقها جايمي على اتصال مستمرّ بالعائلة، لكن النجمة الهوليودية لم تتمكّن من الحضور شخصيّاً لمواساتهم، وإنّما وجهت رسالة عبّرت فيها عن حبّها ودعمها.
يُذكر أنّ والدة Angelina Jolie مارشلين برتراند توفّيت في عام 2007، بعد معركة استمرّت 7 سنوات مع سرطان المبيض.

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سيدتي