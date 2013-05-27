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سفير جورجيا بالقاهرة: نتبنى إصلاحات ديمقراطية مستمرة

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سفير جورجيا بالقاهرة: نتبنى إصلاحات ديمقراطية مستمرة سفير جورجيا بالقاهرة: نتبنى إصلاحات ديمقراطية مستمرة

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

أكد سفير جورجيا لدى ارتشيل دزولياشفيلي أن بلاده تتبنى إصلاحات ديمقراطية مستمرة.

وقال دزولياشفيلي، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي، "إننا نحتفل اليوم باستعادة الحرية والدولة والطموحات التاريخية لشعب جورجيا نحو الحرية تعني الحياة لكثير من الأجيال عبر القرون".

وأضاف أن بلاده تحقق هذا الهدف وتدعم الدولة من خلال تبني إصلاحات ديمقراطية مستمرة، موضحًا أن بلاده تدرك أن الديمقراطية لا تحل كل المشاكل ولكنها تعد طريقا للتعامل مع المشاكل والعمل على حلها.

وأشار إلى أن جورجيا أقامت أساسا قويا للتنمية المستدامة واستطاعت أن تحول نفسها من دولة فاشلة إلى واحدة من أكثر الدول شفافية وأقل فسادا في العالم.

وذكر أن الانتخابات البرلمانية التي عقدت العام الماضي نتج عنها أول رئيس في انتقال سلمي للسلطة في جورجيا والحكومة الجديدة تولي اهتماما خاصا بتنفيذ فعال للإصلاحات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ، مضيفا "أننا في مرحلة جديدة من التطور الديمقراطي".

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