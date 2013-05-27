أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

قنديل: مصر تمر بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات

Google+ Print
قنديل: مصر تمر بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات قنديل: مصر تمر بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات
رئيس الوزراء: أعرف أن ضعف البنية التحتية يشكل عائقا للتنمية في إفريقيا

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 40 دقيقة

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن تمر بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، وإننا على يقين أننا نستطيع تجاوزها في القريب العاجل، وبناء دولة جديدة تقضي على الفقر والفساد وكافة أوجه التمييز وتحقق تنمية ومستقبل أفضل، وهذا ما نعمل بشأنه حتى نستطيع أن نكون أكثر قوة وصلابة أكثر من الماضي.

وأضاف خلال افتتاحه المؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الإفريقي، اليوم، أن هذا المؤتمر يعد من المؤشرات لتضامن الدول الإفريقية، موضحًا أن مصر وإفريقيا تحتاج إلى الجهد للقضاء على الفقر والجهل والمرض، وأن القارة الإفريقية تحتاج لثبات كبير لتجاوز الصعوبات لبناء مستقبلها الذى تستحقه بين العالم.

وأوضح أنه يعرف أن ضعف البنية التحتية يشكل عائقًا للتنمية في إفريقيا، ولكن هذا يتطلب الجهد الكبير.

وزير الاستثمار: نعمل على إزالة الاحتقان مع القطاع الخاص

وقال "إنه منذ قيام ثورة 25 يناير قررت المصرية التوجه إلى الجنوب للدول الإفريقية، نظرا للعلاقة الوثيقة والقديمة التي تربطنا بالدول الإفريقية، وكما تعرفون أن مصر قد ساندت الدول الإفريقية لكي تحصل على استقلالها وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء قائلا "إن مصر تقع في موقع جغرافي متميز، فقناة السويس والبحر الأبيض والأحمر يدل على أن مصر بها فرص كبيرة للاستثمار، وأن المصريين لديهم الإصرار لكي نعمل بجدية ولكى نحقق الازدهار للبلد، ونعمل على محاور للتنمية الاقتصادية".

ولفت إلى أن محاور التنمية تتضمن تنمية اقتصادية شاملة تحقق الخير للفقراء، وأننا يجب أن نعمل لكي نتجاوز العقبات وقد وضعنا البرنامج الإصلاح الاقتصادي يركز على الفقراء، وأن الأشخاص المستفيدين من النظام السابق قد أضيروا من الثورة، لكننا لا نساوي الأشخاص ببعضهم، كما أننا نريد أن نشجع خلق مناخ مواتى لتنفيذ مشروعات كبيرة مثل مشروع قناة السويس، حيث إنه حتى الآن يعتبر ممراً مائياً فقط، لكن مع تنميته سيزيد من إراداته".

وقال يحيى حامد، وزير الاستثمار، إن الدولة حريصة على إزالة الاحتقان الموجود مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يتبنى حل هذه المشكلة وحريص على الوصول إلى المصالحة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف وزير الاستثمار خلال مشاركته في المؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الإفريقية، أن المصالحة مع رجال العمال ستكون في إطار قانوني، حيث تم وضع التشريعات لإتمام هذه المنازعات والوصول إلى حل وعقد التصالح مع المستثمرين الوطنيين في مصالحة تضمن للدولة حقوقها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة