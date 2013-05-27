السعودية ترحل 6 مصريين بسبب خلافات مع الكفيل

كتب : حسن حسين منذ 6 دقائق

استقبل مطار القاهرة، اليوم، ستة مصريين قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها بسبب خلافات مع الكفلاء الذين يعملون لديهم؛ حيث كان تم القبض عليهم وترحليهم بوثائق سفر.

صرحت مصادر مسؤولة بالمطار: بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من المدينة المنورة تبين وجود ستة ركاب مصريين يحملون وثائق سفر ومرحلين من السلطات السعودية وبالتحقيق معهم تبين أن الكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم رفضوا منحهم أجورهم المتفق عليها، كما رفضوا منحهم جوازات سفرهم وبعد الإبلاغ عنهم تم الاتصال بالسفارة المصرية في السعودية وإصدار وثائق سفر وترحيلهم إلى مصر.