وزير خارجية أثيوبيا: مخاوف مصر من "سد النهضة" نفسية.. ولا يمكننا أن نضر المصريين

المصريون إخواننا ونريد أن نرى مصر مستقرة ومزدهرة وتلعب دورا هاما في إفريقيا والمنطقة

كتب : أ ش أ الإثنين 27-05-2013 10:41

أكد برهان جبر كريستوس وزير الدولة الأثيوبي للشؤون الخارجية أن سد النهضة الذي تعتزم أثيوبيا إنشاؤه سيكون لغرض توليد الكهرباء فقط وليس للزراعة، وأنه لن يستقطع من حصة مصر المائية.

كريستوس: سد "النهضة" سيكون لتوليد الكهرباء وليس بغرض الزراعة

وقال في تصريحات للصحفيين اليوم على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا، إن أثيوبيا لا يمكن أبدًا أن تضر بمصالح الشعب المصري حيث تعلم جيدًا أن إلحاق الضرر بالمصريين سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالأثيوبيين، خاصة وأن أثيوبيا لا تزعم على الإطلاق أنها تمتلك نهر النيل وحدها.

وقال إننا لا نسعى لأن يؤثر هذا السد الذي نقوم بإنشائه حاليا على مصر، ولا يمكن ذلك، لأن ذلك خارج عن إرادتنا، لأن الله عندما خلق نهر النيل، أراد أن تنتفع أثيوبيا به من خلال توليد الطاقة الكهربائية بينما تنتفع مصر والسودان منه في الري والزراعة.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن نهر النيل يمر في أثيوبيا داخل منحدر ضيق عميق ولا يمكن استخدامه في الري، الوادي عميق جدا، ولدينا جزء صغير جدا من الأرض الذي يمكن فيه استخدام مياه النيل للري وهو جزء غير هام، وليس من السهل رفع مياه النيل لاستخدامها في الري في الأراضي الأثيوبية المرتفعة، ولا يمكن أن نستخدم مياه النيل هنا سوى لتوليد الكهرباء، وفي هذه العملية لا نستهلك أي جزء من مياه النيل، وسنستخدم المياه فقط لتوليد الكهرباء ونترك النهر ينساب إلى مصر بكل سهولة.

وأشار إلى أن أثيوبيا لن تستخدم سد النهضة في أغراض الزراعة والري وبالتالي لن تتأثر حصة مصر المائية سلبًا، إنما سيتم استخدامه في الأساس لتوليد الكهرباء.

وفي سؤال حول المشاكل الفنية المرتبطة بتشغيل السد، قال الوزير الإثيوبي إن الخبراء يبحثون هذه المسألة ولدينا قناعة في أثيوبيا باننا لن نؤثر على حصة مصر من مياه النيل، ودرسنا المسائل الفنية وتأثير السد أكثر من مرة منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وكل تحليلاتنا تشير إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير على مصر، وما أريد أن أقوله للشعب المصري إن أثيوبيا تعي أن مصر بحاجة للمياه، ونحن لسنا أغبياء، وندرك أن 84% من إيرادات النهر تأتي من أثيوبيا ولا ندعي أن نهر النيل ملك لأثيوبيا وحدها، ونتفهم مصلحة مصر، وما نقوله أننا يمكن أن نصيغ إطارًا مشتركًا للمنفعة المتبادلة من نهر النيل بين البلدين، إن الكهرباء التي سننتجها من السد في أثيوبيا لن تكون لنا وحدنا، بل يمكن لمصر والسودان الاستفادة منها أيضا، لأننا سننتج عشرات الآلاف من الميجاوات من هذا السد.

وردًا على سؤال حول الكيفية التي ستستفيد بها مصر من الكهرباء المولدة من السد، قال الوزير الأثيوبي إن مصر يمكن أن تستورد هذه الكهرباء منا، لأن الكهرباء التي سننتجها من السد ستكون أكثر من حاجتنا وسنصدر الفائض لجيراننا بما في ذلك مصر والسودان، وما يجب أن يعلمه الشعب المصري أنهم سيتسفيدون من السد، وأنه ليس لدينا خطة أو حلم أو حتى كابوس لإغلاق نهر النيل، هذا مستحيل، ولن نقلل من حصة مصر من مياه النيل، وحتى ينتهي بناء السد سنحرص على ألا تتأثر حصة مصر من المياه.

وحول دور إسرائيل في بناء السد، قال الوزير إنه لا يوجد دور لأي أحد في هذا المشروع بما في ذلك إسرائيل، ولا يموله أي طرف، هذا المشروع أثيوبي خالص، ولا يمكن أن نأخذ جزء من مياه النيل ونعطيه لإسرائيل هذه المسألة مستحيلة جغرافيا، فإسرائيل أقرب جغرافيا إلى مصر.

لا يوجد دور لأي أحد في مشروع السد بما في ذلك إسرائيل

وقال "نحن نعمل في هذا المشروع لإنتاج الكهرباء وسنتتج 6 آلاف ميجاوات، ولا يمكن لأحد أيًا كان أن يقول لنا ماذا علينا أن ننتج لأنفسنا، لدينا خططنا الاقتصادية، ولن نقوم بعمل أشياء غبية ونهدر أموالنا، ومصر ستنتفع بالكهرباء المنتجة من هذا السد، فأنتم تزرعون وتصدرون لنا المحاصيل، ونحن ننتج الكهرباء ونصدرها لكم، وهذا المشروع لن يؤثر على أحد ولو نحن لا نسأل أي أحد من الخارج ماذا ننتج، ليس الأمريكيين، ولا الروس ولاغيرهم ولا أحد يؤثر علينا أو يضغط علينا أو يملي علينا ما نفعل، ومصر لن تتأثر مطلقًا بالسد بل ستنتفع منه، ومخاوف الشعب المصري ترجع إلى عوامل نفسية بأكثر من كونها تستند إلى أرض الواقع.

وأضاف الوزير: عليكم ألا تقلقوا، والخبراء والمسؤولين المصريين يعلمون ذلك، ويدركون أنه ستكون هناك فائدة منه، لأننا نعلم أننا إذا ألحقنا الضرر بالشعب المصري نلحق الضرر بأنفسنا، وكما أنكم تسعون لحياة أفضل لأطفالكم فنحن لدينا نفس الهدف، نحن بشر مثلكم ولن نؤثر عليكم ولو تعاونا سنستخدم هذه الموارد ليس فقط لبلدينا بل لكل المنطقة، وإذا لم نتعاون سنخسر وسيخسر الآخرون في المنطقة كذلك.

وردا على سؤال حول العلاقات بين البلدين حاليا وفي المستقبل، قال الوزير إن العلاقات بين مصر وأثيوبيا في غاية الأهمية، ومصر تعد دولة هامة جدا بالنسبة لأثيوبيا لأننا مرتبطون مع بعضنا بعلاقات تاريخية ليست قصيرة الأجل بل طويلة تمتد عبر التاريخ في مجالات الثقافة والأديان، كما أننا مرتبطون مع بعضنا باعتبارنا دول جيران، والشعب المصري هم إخواننا وأشقاؤنا ونحن نقدر العلاقات مع مصر بشكل كبير ونريد أن نرى مصر مستقرة ومزدهرة لأنها تلعب دورا هاما في إفريقيا والمنطقة.

مصر ستنتفع من كهرباء من سد "النهضة" وسننتج 6 آلاف ميجاوات

وحول فتور العلاقات بين البلدين خلال فترة النظام السابق وكيف يقيم الاتجاه الجديد لمصر بعد الثورة قال الوزير الأثيوبي إن لدينا علاقات ممتازة حاليا مع مصر لكن في الماضي كان النظام بدلا من أن يبحث عن التعاون معنا والمصلحة المشتركة لشعبينا لم يكن يبذل أي جهد في هذا الاتجاه، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التعاون المشترك الذي يعود بالمصلحلة على الشعبين المصري والأثيوبي ولهذا لم يلعب النظام السابق دورا جيدا في تعزيز العلاقات معنا، وجعلها مفيدة لشعبينا، لكنني أرى الآن العلاقات تسير في الاتجاه الايجابي والصحيح وأرى أن هناك تفهما لدى النظام الحالي لأهمية أن تقوم العلاقات بين البلدين على اساس المنفعة المشتركة من أجل ازدهار بلدينا، ووصف العلاقات حاليا بأنها جيدة، وقال إته تم الاتفاق على أن تكون هناك زيارات متبادلة بين المسئولين بالبلدين ولكن لم تحدد حتى الآن مواعيد ثابتة لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر.