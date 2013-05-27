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الجوز والزَّبادي لشعر طويل

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الجوز والزَّبادي لشعر طويل الجوز والزَّبادي لشعر طويل

تعتبر الفيتامينات المتواجدة في الأطعمة من أهم العوامل الأساسيَّة للحصول على تركيبة شعر سليمة وصحيَّة، وللحصول على شعر صحيّ، ينصحك "سيِّدتي نت" بتناول خليط من لبن الزَّبادي والجوز؛ نظراً لاحتواء هذا المزيج على الكالسيوم والبروتينات عالية الجودة، والزنك والحديد ودهون أوميغا(3) وفيتامينات( A) وB)) المساهمة بشكل مباشر في الحصول على شعر أروع.

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سيدتي