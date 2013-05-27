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منتجعات جنوب سيناء تستقبل 867 سائحاً إسرائيلياً

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منتجعات جنوب سيناء تستقبل 867 سائحاً إسرائيلياً منتجعات جنوب سيناء تستقبل 867 سائحاً إسرائيلياً

استقبلت منتجعات جنوب سيناء السياحية صباح اليوم، الاثنين، 867 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لقضاء إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، بالإضافة إلى 40 سيارة ملاكى.

كما غادر المنفذ 1265 سائحاً واستقبلت جزيرة فرعون 80 سائحاً من مختلف الجنسيات لمشاهدة قلعة صلاح الدين، كما استقبل ميناء نويبع البحرى 1053 راكباً و520 معتمراً على متين أثنى عشر باص سياحى و28 براد و20 شاحنة و45 سيارة ملاكى.

كما غادر ميناء نويبع البحرى 551 راكباً و135 معتمراً على ميتين خمسة باص سياحى و22 براد و34 شاحنة وثلاثة وعشرون سيارة ملاكى.

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