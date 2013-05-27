هل عادت شجون الهاجري إلى خطيبها السابق البريكي؟

أكدت الفنانة شجون الهاجري أنها أغلقت موضوع إنفصالها عن خطيبها السابق أحمد البريكي قائلة "بدأت العمل مع البريكي منذ عام 2007 وكان نعم الرجل والأخ والصديق الحريص والخائف على عملي، خاصة أثناء عملي في قناة فنون خلال برنامج المسابقات شوجي، وكان يقف معي في كل المواقف ويقول رأيه بالحق ولا يجامل أي شخص في العمل".

وأضافت شجون "مؤخرا تعرّض والديّ إلى وعكة صحيّة وكانا بحاجة إلى السفر خارج الكويت، وقررنا أنا وأحمد حينها بعد إعلان خطوبتنا، عدم الاستعجال بالزواج وقدر الله وما شاء فعل، والخيرة فيما يختاره الله بعد أن وصلنا إلى حل الإنفصال مع إستمرارنا بالعمل معاً".

وتابعت تقول "لقد كسبت أحمد مدى العمر، ونحن نقف مع بعضنا البعض ونحبّ عملنا ونؤدّيه بإخلاص، وفي أي موقف أتعرّض له وأكون بحاجة إلى البريكي أجده أبي وصديقي وأخي ولا يتوانى أبداً عن مساعدتي، وأسرتنا واحدة، وأسأل الله أن يقوّينا ويزيد من عملنا معاً، وأحمد يحب لي الخير بالنهاية".

وعن طبيعة علاقتهما اليوم قالت "عندما عدنا أنا وأحمد للعمل، لم يحدث شيء إطلاقا، ونحن متفاهمان جدا وتجاوزنا ما حدث وكأنه لم يحدث أصلاً".

من جهة أخرى، وافقت النجمة شجون الهاجري على المشاركة كضيفة شرف أمام نجم الكوميديا العربية الفنان عبدالحسين عبدالرضا في مسلسل "أبو الملايين" من بطولة ناصر القصبي.

وتتواجد حاليا شجون في دبي لتصوير مشاهدها في المسلسل .|

وقد علمت "سيدتي نت" أنّ عبدالرضا هو من إختار شجون لمشاركته "أبو الملايين".