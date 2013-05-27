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EIT تقدم السيارة العائلية الأولى فى مصر كيا كارينز 2014

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EIT تقدم السيارة العائلية الأولى فى مصر كيا كارينز 2014 EIT تقدم السيارة العائلية الأولى فى مصر كيا كارينز 2014

قال طارق مصطفى، مدير التسويق بـالشركة المصرية العالمية EIT، إن "كيا- كارينز 2014" استطاعت فى الجيل الجديد كلياَ أن تحدث نقلة فى عالم السيارات العائلية، وأن تضع معايير جديدة لفئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات MPV، وأضاف مصطفى أنه تم تزويد السيارة بمحرك سعة 1600 سى سى بقوة 135 حصان، وناقل حركة يدوى ذى 6 سرعات أو أوتوماتيكى ذى 6 سرعات.

كما تم تزويد السيارة براديو سى دى، ومثبت السرعة، وBluetooth، كما تم تزويد السيارة بمصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك، حساس إضاءة، حساس مطر، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مرايات حرارية تعمل بالكهرباء، بالإضافة لعوامل الأمان وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامى، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام مانع إدارة المحرك Immobilizer المانع للسرقة.

كما تتمتع بضمان 5 سنوات من كيا موتورز العالمية التى منحت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل سيارات كيا فى جمهورية العربية على جائزة وكيل العام، كواحد من أفضل وكلاء كيا على مستوى العالم لثلاثة أعوام على التوالى 2010 و2011 و2012، وجائزة أفضل وكيل فى خدمة العملاء عن الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال تقديم أفضل خدمات البيع وما بعد البيع من خلال 44 موزع يقومون بتغطية جميع أنحاء الجمهورية، خاصة بعدما تعدت الصفحة الخاصة بكيا مصر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حاجز المليون مشترك منذ أيام قليلة، لتصبح أولى علامات السيارات التى تحظى بهذا العدد من المحبين على شبكات التواصل الاجتماعى للتأكيد على ريادة كيا فى مصر.

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مصر 365

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