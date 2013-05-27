أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مخرج"الشك":غناء مي عز الدين لتتر المسلسل كلام فارغ

Google+ Print
مخرج"الشك":غناء مي عز الدين لتتر المسلسل كلام فارغ مخرج"الشك":غناء مي عز الدين لتتر المسلسل كلام فارغ

أعرب مخرج مسلسل "الشك" محمد النقلي لـ"سيدتي نت"، عن استغرابه من الأخبار التي نشرت مؤخراً عن أن مي عز الدين التي تشارك بجوار السورية رغده في بطولة العمل ستغني تتر المسلسل، ووصف هذا الكلام بأنه لا يعدو كونه شائعات غريبة وكلام فارغ لا أساس له من الصحة.
وأشار انه قرأ على سبيل المثال أن مي ستغني التتر، وفي جانب أخر قرأ إنها تراجعت كونها ترى انها غير مناسبة للغناء، وأوضح انه لا يعلم من أين ينطلق هذا الكلام وقال " سألت مي عن تصريحاتها فقالت إنها لم تدل بأي تصريح في هذا الصدد".
وعن المطربة أو المطرب المرشح لغناء التتر قال النقلي "قد لا نستعين بأي أحد لغناء التتر ،ومن الممكن أن نعتمد على موسيقى ملائمة للمسلسل فقط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي