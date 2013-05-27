مخرج"الشك":غناء مي عز الدين لتتر المسلسل كلام فارغ

أعرب مخرج مسلسل "الشك" محمد النقلي لـ"سيدتي نت"، عن استغرابه من الأخبار التي نشرت مؤخراً عن أن مي عز الدين التي تشارك بجوار السورية رغده في بطولة العمل ستغني تتر المسلسل، ووصف هذا الكلام بأنه لا يعدو كونه شائعات غريبة وكلام فارغ لا أساس له من الصحة.

وأشار انه قرأ على سبيل المثال أن مي ستغني التتر، وفي جانب أخر قرأ إنها تراجعت كونها ترى انها غير مناسبة للغناء، وأوضح انه لا يعلم من أين ينطلق هذا الكلام وقال " سألت مي عن تصريحاتها فقالت إنها لم تدل بأي تصريح في هذا الصدد".

وعن المطربة أو المطرب المرشح لغناء التتر قال النقلي "قد لا نستعين بأي أحد لغناء التتر ،ومن الممكن أن نعتمد على موسيقى ملائمة للمسلسل فقط".