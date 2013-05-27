«المصريون بالخارج»: القرار أعاد لنا حقنا فى الترشح والتصويت

«منسق الاتحاد»: «الشورى» أعطى لنا حق الترشح فى دوائرنا الانتخابية فقط.. ونحن نريد الترشح للدفاع عن حقوق 11 مليون مصرى

كتب : محمد أبوحجر منذ 9 دقائق

تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية (صورة أرشيفية)

رحب اتحاد «المصريين بالخارج» بقرار المحكمة الدستورية العليا برفض المادة الخاصة بترشحهم وتصويتهم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال إن قرار «الدستورية» أعاد لهم الحق فى الترشح والتصويت، مشيرين إلى أن «الشورى» تعسف ضدهم حين وضع القانون وتجاهلهم فى الترشح فضلا عن أنه لم يوضح طريقة التصويت أو جهة الإشراف خصوصا أن الدستور يقر بالإشراف القضائى، وقالوا إنهم رفعوا دعوى أمام القضاء الإدارى بسبب تلك المادة.

وقال صلاح يوسف، المنسق العام لجاليات المصريين فى الخارج: المادة 56 من الدستور تنص على أن للمصريين فى الخارج حق الترشح فى الانتخابات وهو ما وافق عليه مجلس الشورى فى البداية حين وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأقر أن للمصريين فى الخارج حق الترشح فى 4 مقاعد قوائم و2 فردى، ولكنهم سرعان ما رفضوا ذلك بأنفسهم، وأصدروا قرارا أن للمصريين فى الخارج حق الترشح فى دوائرهم السكنية، مشيراً إلى أنهم يريدون الترشح لخدمة 11 مليون مصرى فى الخارج وليس لأبناء دوائرهم.

وأضاف «يوسف» أن العديد من الجاليات المصرية فى الخارج أبدت استياءها وغضبها من القرار الصادر من مجلس الشورى بحرمانهم من الترشح لمجلس النواب المقبل، على الرغم من أن الدستور كفل لهم ذلك الحق، وقال: «كنا واثقين من أن الدستورية ستطالب بتعديل المواد لأنها لم تحدد طريقة التصويت لنا على الرغم من أن الدستور أقر الإشراف القضائى على الانتخابات وهو ما لا يمكن توفيره فى كل السفارات والدول التى يوجد بها مصريون».

وتابع: «قدمنا طعنا باسم الاتحاد العام للمصريين بالخارج على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة»، مشيراً إلى أنه سيجرى أيضاً الطعن على المادة 156 من الدستور التى تنص على عدم تقلد المصريين المقيمين بالخارج مناصب قيادية، معتبرا أن ذلك الأمر جريمة فى حق مصر لحرمانها من خبرة خيرة علمائها المقيمين بالخارج الذين يتبوأون أرفع المناصب القيادية فى بلدان إقامتهم.

وأكد على أن المصريين فى الخارج ليسوا فى خصومة مع أى من مؤسسات الدولة المصرية، ولهم حقوق وعليهم واجبات وسوف يؤدون واجبهم على أكمل وجه.

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