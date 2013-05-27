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باسم عوده يستعين بالتجربة “التركية ” في تحسين سلاسل إمداد السلع الغذائية بمصر

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باسم عوده يستعين بالتجربة “التركية ” في تحسين سلاسل إمداد السلع الغذائية بمصر باسم عوده يستعين بالتجربة “التركية ” في تحسين سلاسل إمداد السلع الغذائية بمصر

أعلن الدكتور ناصر الفراش المتحدث الرسمي باسم وزارة والتجارة الداخلية أن الدكتور باسم عوده وزير التموين ناقش مع سفير تركيا بالقاهرة حسين عونى خلال اجتماعه معه امس تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة التركية في تحسين سلاسل امداد السلع الغذائية وعمل دراسة كاملة لتحسين منظومة السلع بمصر فى إطار “مشروع الجسور الدولية”.

وقال الفراش – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط – ان وفدا من وزارة التموين والتجارة الداخلية سيزور تركيا قريبا لدراسة التفاصيل والتعرف على التجرب التركية والاستفادة منها.

من جانب أخر ..أشار الفراش إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم 9 يونيو المقبل بعقد حلقة نقاشية مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة ودارسة مجموعة من القوانين والتشريعات من اجل اصلاح منظومة التجارة الداخلية وزيادة تفعيل دورها فى المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن مشروع “الجسور الدولية” يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين اكثرمن الف شركة اوروبية وتركية ومصرية بهدف تفعيل التعاون الثلاثى وهذه التحالفات تهدف تحقيق استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد فى ستة قطاعات محددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل.

أ ش أ

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