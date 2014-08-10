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بالصور:وفد الهلال الأحمر الكويتى يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش

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زار وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتى ظهر اليوم الأحد، الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام .

وضم الوفد كلا من "خالد المطيرى" بإدارة الكوراث، و"شملان فخرو" بإدارة المتطوعين، و"عدنان المنوه" بالعلاقات العامة .

والتقى أعضاء الوفد، فى مستهل الزيارة، الدكتور سامى أنور مدير عام مستشفى العريش، وعددا من المتطوعين من أهالى سيناء المتواجدين بالمستشفى لتقديم الخدمات الإنسانية للجرحى الفلسطينيين .

وتفقد الوفد أجنحة مستشفى العريش العام، والتقى عددا من الجرحى الفلسطينيين المحتجزين بغرف العناية المركزة لتلقى العلاج .

وأوضح الدكتور سامى أنور، مدير مستشفى العريش العام، أن المستشفى هو أول محطة تستقبل الجرحى القادمين من قطاع غزة، واستقبل حتى الآن ما يزيد عن 200 حالة تم تحويل البعض منها لمستشفيات متخصصة بالقاهرة والإسماعيلية والشرقية وعلاج حالات أخرى بالعريش .

وقال "خالد المطيرى"، أحد المسئولين بالوفد الكويتى، إنهم حضروا لمستشفى العريش العام فى زيارة إنسانية للجرحى مصابى العدوان الإسرائيلى على غزة، لافتا إلى أن وفد الجمعية يتواجد بمدينة العريش للتنسيق والإشراف على دخول مساعدات جمعية الهلال الأحمر الكويتى إلى قطاع غزة، والتى تقدر بنحو 50 طن مستلزمات طبية يجرى نقلها تباعا عن طريق معبر رفح .

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> لقاء الوفد الكويتى مدير مستشفى العريش العام
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> وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتى يتفقد مستشفى العريش العام

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> الوفد الكويتى يزور الجرحى الفلسطينيين المحتجزين بمستشفى العريش العام
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> خالد المطيرى من إدارة الكوارث بجمعية الهلال الأحمر الكويتى

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> شملان فخروا من إدارة المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر الكويتى

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> الدكتور سامى أنور مدير مستشفى العريش العام


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