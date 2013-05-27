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نقابة الكهرباء تبحث الجمعة التصعيد ضد الوزارة لتحقيق مطالب العمال

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نقابة الكهرباء تبحث الجمعة التصعيد ضد الوزارة لتحقيق مطالب العمال نقابة الكهرباء تبحث الجمعة التصعيد ضد الوزارة لتحقيق مطالب العمال

أكدت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، أنها تنتظر رد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بخصوص مطالب العمال التى تقدموا بها من خلال مذكرات رسمية، والتى رفعتها النقابة فى الوقفة الاحتجاجية يوم 12 مايو الحالى أمام مجلس الوزراء.

وأضافت النقابة فى بيان لها منذ قليل أنه رغم أن الخطاب الصادر من مجلس الوزراء لوزير الكهرباء والطاقة أوصى بأن الأمر هام وعاجل برغم ذلك وحتى الآن لم تتخذ وزارة الكهرباء أى إجراء وبناء عليه، فإن يوم الجمعة القادم سينعقد اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة لدراسة الوضع واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى تحفظ وتصون حقوق العاملين.

وأوضحت أننا نتمنى عدم استغلال المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة والمسئولين بالشركة القابضة لكهرباء للأزمة الحالية للانقطاعات المتكررة للتيار والتى لا يوجد أى ذنب للعاملين بالقطاع فيها وإنما هى مسئولية يتحملها المسئولون فى الوزارة و الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشارت إلى أنه "أفزعنا ما تم نشره من مستندات تثبت أن مديرين العموم ورؤساء القطاعات يتم صرف بدلاتهم وحوافزهم على شامل المرتب بالمخالفة للقانون فى حين لا يحصل العمال الكادحون فى كافة مواقع العمل إلا على فتات الفتات ونناشد وزير الكهرباء والطاقة بإحقاق الحق والعدل وسرعة احتواء الغضب والاحتقان الذى يملئ صدور كافة العاملين وسيكون له نتائج سرعان ما ستظهر ولن يعلم مداها سوى الله".

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مصر 365

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