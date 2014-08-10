بالصور.. 100 راهب ينظفون تمثال «بوذا» في اليابان

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية صورا توضح أجواء «التنظيف السنوي» لتمثال «بوذا» في معبد «تودايجي» في ولاية «نارا» باليابان، كجزء من التحضير لفترة الأعياد البوذية.

وتبين الصور كيفية مساعدة نحو 100 راهب بوذي في تنظيف الغبار الراكد على تمثال «بوذا» البالغ ارتفاعه 15 متر باستخدام حبال طويلة وكمامات طبية لحمايتهم، وذلك استعدادا للأعياد البوذية في 15 أغسطس المقبل، وهي الأعياد التي تكرم البوذيين في اليابان وتكرم أرواح الأجداد.