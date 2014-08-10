رئيس الوفد الفلسطينى بالقاهرة: مصر تحاول إنقاذ المفاوضات من الانهيار

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطينى فى القاهرة، إن الجانب المصرى يحاول إنقاذ المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة من الانهيار.

وأضاف الأحمد، خلال اتصال هاتفى لقناة "سكاى نيوز عربية"، أنه لم يتم الاتفاق على أى شىء مع الجانب الإسرائيلى، مشيرا إلى أن الهدنة مرتبطة بالقضايا الأخرى ومصر لم تعلن رأيها النهائى حولها.

وتابع: "لن نقبل التعامل مع أى أسلوب لا يؤمن بوقف العدوان وإيصال المساعدات ورفع الحصار عن قطاع غزة"، واصفا طريقة الجانب الإسرائيلى فى المفاوضات بأنها مرفوضة و"غير مبشرة بالخير".

وكان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير محمد فريد التهامى، التقى الوفد الفلسطينى برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد للمرة الرابعة، لبحث سبل العودة إلى مباحثات التهدئة التى تجرى برعاية مصرية لوقف العدوان وفك الحصار عن الشعب الفلسطينى فى غزة.