رئيس أكاديمية البحث العلمى: آلية تخزين القمح تؤثر بشكل كبير على صناعة الخبز

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن مشكلة تخزين القمح أحد العوامل التى لها دور كبير فى صناعة رغيف الخبر، مؤكدا أن هناك عوامل عديدة تتسبب فى نقص القمح بمصر منها آلية التخزين والحشرات.

وأضاف صقر خلال المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية لإطلاق مبادرة إنشاء شركة تكنولوجية لاستخدام الصوامع البلاستيكية لتخزين القمح، بحضور وزراء الإنتاج الحربى والبحث العلمى والتموين، أن الأكاديمية نجحت فى تحويل هذه المبادرة إلى شركة، لافتا إلى أن هذه الآلية أو المبادرة يمكن أن تستخدم بالمناطق التى لا يوجد بها صوامع فى الفترة الحالية.