الباخرة السياحية “ايزادورا” تستكمل رحلتها من الأقصر إلى أسوان بعد صيانتها

استكملت الباخرة السياحية “ايزادورا” رحلتها النيلية الى محافظة أسوان بعد مغادرتها الترسانة الملاحية بأرمنت بعد عمل صيانة لها والاطمئنان على سلامة جميع المعدات والمحركات بها.

كان اللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار قد تلقى إخطارًا من العميد بهاء حامد مدير شرطة العائمات بالأقصر يفيد بنشوب حريق بسطح الباخرة السياحية”ايزادورا” والتي كان على متنها 80 سائح من مختلف الجنسيات جنوب الأقصر بالقرب من مركز أرمنت والتي كانت متجهة من الاقصر جنوبا الى أسوان ، وقد تمكنت من السيطرة عليه ولم تحدث أية خسائر في الأرواح.

وصرح د.عزت سعد محافظ الاقصر بأن الباخرة في طريقها لاستكمال رحلتها الى أسوان بعد معاينة النيابة التي سمحت باستكمال الرحلة.