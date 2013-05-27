تدشين اتحاد جديد لحماية المصريين العاملين بالسعودية برعاية السفارة

وافقت السفارة المصرية بالسعودية على إشهار الاتحاد العام للجمعيات والروابط المهنية للمصريين المقيمين بالمملكة، والذى يترأسه المهندس عبده محمود رفاعى.

وأرسلت السفارة إلى الاتحاد خطابًا موقع من عفيفى عبد الوهاب، سفير مصر فى السعودية يخطره بالموافقة على إشهار الاتحاد الجديد وقيده برقم 390 بالسفارة بدءًا من اليوم الأحد 26 مايو.

ويضم الاتحاد الجديد جميع ممثلى إدارات الجمعيات والروابط المهنية للمصريين بمدن المملكة المختلفة، ويهدف إلى تنسيق العمل بين هذه الجمعيات والروابط والارتقاء بالمستوى المهنى والمعيشى للمهنيين المصريين بالسعودية.

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