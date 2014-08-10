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أستاذ فقه بالأزهر لخطيب التحرير: عليك الرجوع للصف الثالث الإعدادى

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أستاذ فقه بالأزهر لخطيب التحرير: عليك الرجوع للصف الثالث الإعدادى أستاذ فقه بالأزهر لخطيب التحرير: عليك الرجوع للصف الثالث الإعدادى

قال الدكتور أبو القاسم كامل، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم 2"، لخطيب التحرير محمد عبد الله نصر "أنت تدس السم بالعسل، وعليك بالرجوع للصف الثالث الإعدادى لأنك لا تعلم شيئًا".

وكان "نصر" قد أدلى ببعض التصريحات التى أثارت الرأى العام، منها أن كتاب الإمام البخارى يحوى أحاديث تنص على أن قرد وقردة ارتكبا جريمة الزنا، ولابد من معاقبتهما بالرجم، وآخر ينص على إرضاع الكبير، مشيراً إلى أن هذه فضيحة للإسلام والمسلمين، على حد قوله.

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