في "صولا": أنغام ترفض الغناء لإليسا

افتتح نجم "أراب أيدول" أحمد جمال الجزء الثاني من برنامج "صولا" بأغنية وطنيّة، دفعت ضيوف البرنامج ومقدّمته إلى التحدّث عن حبّ الوطن واختلاف طريقة التعبير عن هذا الحبّ بين شعب وآخر، حيث قالت أنغام إنّ الشعب المصريّ يُحبّ وطنه بشجن، بينما روت أصالة قصّة تعلّق والدتها بياسمينة الجيران التي تسلّقت إلى بيتها، لأنّها تذكّرها بياسمين سوريا.

بعد أن غنّى فهد الكبيسي "ما تقول لنا صاحب" للراحل طلال المداح، سألت أصالة أنغام "شو حافظة لإليسا"، فردّت عليها ضيفتها بتعجّب واستغراب "إليسا؟!". ولم يُفهم من جوابها ما إذا كانت ترفض الغناء لـ"إليسا" أم أنّها لا تحفظ أيّ أغنية من أغنياتها. عندها، توجّهت أصالة بالسؤال إلى الشاعر والملحّن محمد الرفاعي، بالقول: "هل تعاملت مع عمرو دياب؟"، فردّ عليها "أغنية "قمرين" كانت السبب في شهرتي"، فأشارت أصالة إلى أنّ زوجها طارق العريان "دمّر أعصابها" بهذه الأغنية، لأنّها أوّل وآخر أغنية عربيّة يحفظها، قبل أن تُضيف: "لا أعرف ما إذا كانت هذه الأغنية جميلة أو ليست جميلة"، فردّت أنغام "طبعاً، هي أغنية جميلة"، فما كان من أصالة إلا أن ردّت عليها: "سوف أعيد الاتصال بك هاتفيّاً لكي أعرف رأيك الحقيقيّ بهذه الأغنية". وكأنّها حاولت أن تُلمح إلى أنّ أنغام ليست صادقة في جوابها، بل هي أعطت رأيها بأغنية "قمرين"، من قبيل المجاملة فقط.

بعد أن انتقل الحوار إلى موضوع الأعمار، قالت أصالة إنّها تعاني مشكلة فظيعة، وهي أنّ لديها شعوراً بأنّ عمرها ثابت، وأنّ الآخرين هم الذين يكبرون في السنّ، وسوف يصلون إلى مثل عمرها، بينما هي لن تكبر أبداً. فردّت أنغام بالقول: "يُثير استغرابي الأشخاص الذين يُشاهدون إنسانة على الشاشة، ويقولون: "دي كبرت يا حرام"، وكأنّ التقدّم في السنّ أمرٌ يدعو إلى الشفقة".

عندما طلبت أصالة من "نغومة" أن تغنّي شيئاً من قديمها، جيّرت أنغام السؤال إلى أحمد جمال، وقالت له: "أريد أن أسمع شيئاً من أعمالي بصوت أحمد، مقابل الفلوس التي دفعتها له للتصويت له في برنامج "أراب أيدول". ويُقال إنّ أنغام أنّبت أحمد في الكواليس، لأنّه لم يحفظ أغنياتها بشكل جيّد، ممّا استدعى تدخّلاً من أصالة لترطيب الأجواء بينهما. بعدها، قدّمت أصالة وأنغام بشكل دويتو أغنية "يا طيّب"، ممّا جعل محمد الرفاعي يعلّق بالقول: "ده أجمل ديو سمعته في حياتي"، قبل أن ينتقل الجميع إلى تقديم أغنية "زوروني كلّ سنة مرّة"، بعد أن حمل كلّ منهم "الآيباد" للاستعانة به لقراءة كلام الأغنية.

عندما سأل محمد الرفاعي أنغام وأصالة عن إمكانية تنفيذ دويتو مشترك يجمع بينها، قالت أصالة: "نحن نتمنى ذلك"، بينما أجابت أنغام: "نحن بانتظار الكلام المناسب"، ثمّ أضافت موجّهة الكلام إلى أصالة: "وحياة أولادي وأولادك، وأنت تعرفين كم أحبّ أولادك، بأنّ أكثر إنسانة أتمنّى الغناء معها هي أصالة"، فردّت عليها أصالة: "أنا بعشقك. المعروف عنّي أنّي أحبّ أو لا أحبّ". فعلّقت أنغام: "أنا أعرف أنّها تحبّني. أصالة لا تصطنع الحبّ وأنا بموت فيها".

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