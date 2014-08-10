«الهوية» حققت 98.8% من السجل السكاني الشامل

بلغ عدد بطاقات الهوية الصادرة عن هيئة الامارات للهوية 5 ملايين و 165 الفا و135 بطاقة خلال العام الماضي، بقدرة استيعابية وصلت الى 27 الفا و 800 مسجل يوميا، وحققت 98.8 % من السجل السكاني الشامل، فيما بلغ عدد معاملات استخراج جواز السفر الالكتروني لمواطني الدولة مع اجراءات اصدار الهوية 297 الفا و418 معاملة .

جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي اصدرته الهيئة مؤخرا، فصلت فيه الانجازات كافة التي تمت خلال عام 2013، من بينها تطوير وتعزيز مشروع ربط اجراءات استخراج الاقامة للمقيمين في الدولة مع اصدار بطاقة الهوية .

حيث بلغ عدد المسجلين عبر مراكز التسجيل الملحقة بالطب الوقائي مليونا و 177 الفا و 211 معاملة وتمكنت من خفض النفقات والوقت خلال خمس سنوات، بواقع 400 مليون درهم، و 5 ملايين ساعة، عن طريق توفير 25 دقيقة على كل عملية تسجيل، و توفير 30 درهما عن كل عملية ايضا.

تطوير

وواصلت تطوير مراكز الخدمة التابعة لها وتوسيع رقعة انتشارها على مستوى الدولة ، اذ وصل عددها الى 56 مركزا، منها 31 مركزا تابعا للهيئة مقابل 25 مركزا ملحقا بمراكز الطب الوقائي ، مبينا التقرير وصول اجمالي القدرة الاستيعابية اليومية للتسجيل في كافة مراكز الهيئة نحو 18 الفا و 241 شخصا، بعد ان كانت 72 الفا و 800 شخص خلال عام 2012 .

الا انه تم تخفيضها بعد نجاح الهيئة في استكمال تسجيل السكان، وبناء على دراسة اجرتها الهيئة لموازنة القدرة الاستيعابية مع معدلات تدفق المتعاملين ، فقررت تخصيص عدد من محطات الخدمة في المراكز لدعم منظومة التدقيق على البيانات.

نجاح

ونجحت الهيئة في رفع نسبة الرضا العامة للمتعاملين عن تجربتهم معها الى 91% بعد أن كانت 63% عام 2010 ، ونجحت في مضاعفة الايرادات ورفع الانتاجية بنسبة 40% ، وتمكنت من ترشيد الاستهلاك في ثلاثة مراكز بلغ 1.5 مليون درهم ، فيما بلغ حجم استثمارها في تحديث تقنيات الاتصالات والمعلومات خلال عامي 2012 2013 مليون و 186 الف درهم .

طلبات

طورت هيئة الامارات للهوية استمارة الكترونية جديدة اتاحت للمتعاملين تعبئة طلبات اصدار البطاقة بسهولة عبر 10 خطوات تستغرق بين 10 الى 15 دقيقة على موقعها الالكتروني مما يعني الاستغناء عن زيارة مكاتب الطباعة ويوفر على المتعامل رسوم الطباعة البالغة 30 درهما، وتوفر الاستمارة الالكترونية ما يزيد على 120 مليون درهم سنويا على الافراد والشركات.

توفير 400 مليون و 5 ملايين ساعة عمل