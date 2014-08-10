جارديان: إسرائيل حولت منازل الفلسطنيين إلى ” بيوت رعب”

ذكرت صحيفة ” ذا جارديان” البريطانية أن الفلسطنيين، الذين طُلب إليهم ترْك منازلهم تجنبا لتعريض حياتهم للخطر إبان العدوان على غزة ، فوجئوا عند عودتهم إلى ديارهم بتشويه الإسرائيليين لها عن طريق عمل رسومات “جرافيتي” تحمل عبارات محملة بالأحقاد والكراهية.

ورصدت الصحيفة ـ في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم ـ ما قاله مواطن فلسطيني يدعي أحمد عويدات (52 عاما) ، الذي غادر منزله لمدة 18 يوما ، أنه أصيب بالقهر حين وجد أجهزة التلفاز والثلاجة والكمبيوتر ملقاة من نافذة الطابق العلوي ، وحطمت جميع قطع الأثاث بالمنزل ، وعثر على أكوام من البراز على الأرضيات المبلطة ، وزجاجة بلاستيكية مليئة بالبول وذلك بواسطة “الجنود الإسرائيليين”.

وأضاف عويدات أن الجنود أرادوا جذب انتباهه بشكل واضح بما فيه الكفاية بنحت عبارة “اللعنة على حماس” في جدار خرساني ، وأيضا ” أحرِقوا غزة” و “العرب موتى” ، ورسْم ” نجمة داود” باللون الأزرق في غرفة النوم.

وأردف قائلا ” كانت هناك أيضا أضرار ناجمة عن القصف بالطابق العلوي ، لاسيما تكسير جميع الألواح الزجاجية في المنزل” ، مؤكدا أنه ليس لديه المال لإصلاح ذلك ، مدّعيا سرقة 10 آلاف دولار من شقته.

وأوضحت الصحيفة أن عويدات هرب مع أسرته المكونة من 13 فردا بعد رؤية القوات والدبابات تتقدم في يوم 20 يوليو الماضي ، وخلال وقف إطلاق النار ، حاولوا العودة ولكنهم وجدوا القوات الإسرائيلية في منزلهم تطالبهم بالإبتعاد.

وقالت إن منزل عويدات مثال صغير لما حدث في جميع المنازل بقطاع غزة ، ونقلت قول فايز ـ رفض الإفصاح عن لقبه ، وهو عامل نظافة في مدرسة ـ ” تغوّط الجنود الإسرائيليون وبالوا في زجاجات المياه ، وتركوا عبارات باللغة الإنجليزية على السبورات من بينها : “ستموتون هنا ” و “حان الوقت لموتكم” ، وأضاف أن حماس قامت بالرد بعد انسحاب القوات وقامت بتغطية تلك العبارات وتعويضها بعبارات “جيش حماس سيسحقكم ، ستُهزم إسرائيل”.

ونوهت الصحيفة بأن عمال النظافة شرعوا في عملية تنظيف ماراثونية هذا الأسبوع حتى لا يتأثر الطلاب بتلك العبارات السامة ، ونقلت عن فايز قوله ” سيستغرق ذلك على الأقل شهرا للإصلاح”.

> أ ش أ