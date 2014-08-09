علم مصر ممزق أعلى مجمع التحرير

رصدت كاميرا اليوم السابع وجود علم مصر أعلى مبنى مجمع التحرير فى حالة يرثى لها وبدت قطعة منه ممزقة وغير موجودة مما يتنافى والقانون الخاص بعدم إهانة العلم، ما يتطلب ضرورة تطبيق القانون على مسئولى مجمع التحرير الذين لم يراعوا تلك القوانين فى أهم منطقة بالقاهرة شهدت أيام الثورة.

ومن ناحية أخرى، طالب المواطنون المترددون على المجمع سرعة تغيير العلم الموجود أعلى المبنى بعلم آخر غير ممزق أو متهالك باعتبار أهمية المكان وكثرة المترددين عليه من جميع الجنسيات، مستنكرين إهمال المسئولين سواء فى المجمع أو محافظة القاهرة عن هذا الوضع السيئ.