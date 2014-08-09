رسميا.. برشلونة يضم فيرمالين لمدة 5 سنوات

أعلن نادي برشلونة يوم السبت عن ضم مدافع المنتخب البلجيكي وأرسنال توماس فيرمالين لمدة 5 سنوات.

وشارك فيرمالين مع أرسنال في 150 لقاء محرزا 15 هدف منذ انضمامه إلى المدفعجية عام 2009 قادما من أياكس الهولندي.

وأكد برشلونة عبر موقعه الرسمي عن تجاوز فيرمالين للفحوصات الطبية بنجاح، لينضم رسميا إلى برشلونة لمدة 5 سنوات بعقد لم يتم الكشف عن قيمته.

إلا أن التقارير الإنجليزية تؤكد أن أرسنال أستلم 15 مليون يورو من برشلونة كقيمة انتقال فيرمالين إلى النادي الكتالوني، مع 4 ملايين إضافات في حالة تحقيق البطولات مع برشلونة.

ويعد فيرمالين صاحب الـ 28 عاما هو الصفقة الرابعة لبرشلونة هذا الصيف، بعد ما نجح الفريق في ضم الهداف لويس سواريز من ليفربول إلى جانب الكرواتي إيفان راكيتيتش ومدافع فالنسيا جيريمي ماثيو.