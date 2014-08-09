استقالة رئيس تحرير صحيفة «حريت» التركية قبل انتخابات الرئاسة

استقال رئيس تحرير صحيفة «حريت» التركية، السبت، قبل انتخابات الرئاسة التي تجري، الأحد، بعدما انتقد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان التغطية الصحفية لمجموعة «دوغان» للإعلام المالكة للصحيفة.

وكثيرا ما أبدت جماعات حقوقية مخاوفها بشأن ضغوط الحكومة على وسائل الإعلام في تركيا ولفتت الانتباه لاتجاه متزايد لإقالة رؤساء تحرير وصحفيين.

وعزا عضو معارض في البرلمان وتقارير إعلامية رحيل أنيس بربر أوغلو رئيس تحرير صحيفة «حريت» اليومية لمثل هذه الضغوط ولكن الصحيفة رفضت هذه المزاعم ووصفتها «بسيناريوهات سياسية» قائلة إن برير أوغلو رحل بإرادته.

وتابعت الصحيفة: «أنيس بربر أوغلو قصد الإعلان عن استقالته قبل انتخابات الرئاسة كي لا تحمل أي مغزى سياسي». وامتنع بربر أوغلو عن التعقيب.

وينتظر أن يصبح أردوغان أول رئيس تركي ينتخب بالاقتراع المباشر عقب انتخابات الغد، ولكن إحكام قبضته على وسائل الإعلام أدى لحالة من الاستقطاب بين المواطنين وأثار مخاوف بشأن نزوع إلى الاستبداد.