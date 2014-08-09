محافظ مطروح يعزى أسرة شهيد واجب الشرطة بسيوة

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح صباح اليوم السبت بتقديم واجب العزاء لأسرة جندي الشرطة شهيد الواجب بمدينة سيوة بمحافظة مطروح، وهو المجند عبد الباسط عبدالسلام دحمان 23 سنة، بقوات أمن مطروح، والذي استشهد مساء الثلاثاء الماضى فى حادث إرهابي بالطريق الدولي مطروح إسكندرية بمنطقة الضبعة وراح ضحيته ضابط شرطة و4 جنود، حيث تم جثمان الجندي الشهيد مساء أمس الجمعة بمسقط رأسه بواحة سيوة .

كان في استقبال المحافظ سعد غراب رئيس مجلس ومدينة سيوة وعدد من عمد ومشايخ وأهالي الواحة، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد الذي استشهد خلال خدمته وأدائه لواجبه الوطنى، داعيًا الله ان يلهم ذويه الصبر والسلون، كما قدم المحافظ لوالد الشهيد، والذي يعمل مزارعًا، مبلغًا ماليا لدعمه فى محنته بعدما فقد الابن الأكبر لـ 12 إخوة .