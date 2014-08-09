ننشر قائمة بنواقص الأدوية .. والحق في الدواء : ستحدث خطورة على المرضى

حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من نقص نحو 1000 صنف دوائي ، مؤكدًا أنها سوف تؤدى إلى حدوث أخطار محققة بحياة المرضى ، حيث تم رصد خلال هذا الشهر اختفاء حقن Anti-Rh بما قد يتسبب في حدوث مضاعفات لدى بعض حديثى الولادة مثل فقر الدم وقصور في القلب والكبد كما قد يتسبب في وفاة بعض الأجنة.

وذكر المركز في تقرير له،السبت، أن منظمة الصحة العالمية قالت إن 10 ملايين طفل يموتون سنويا بأمراض بسبب عدم ضمان حصولهم على الأدوية اللازمة أو استهانة الأجهزة المعنية بالأمر ، مطالباً الحكومة المصرية ووزارة الصحة بتقديم تفسير واضح حول الميزانية المخصصة لوزارة الصحة.

وأكد التقرير: “يتضح أن الميزانية المقررة لأدوية الأطفال والألبان انخفضت في العام المالي الحالي إلى 300 مليون بدلا من 655 مليون في العام المالي الماضي، فضلاً عن أن ميزانية وزارة الصحة لمخصصات شراء الأدوية و الأمصال والطعوم كانت في العام المالي السابق 3.395 مليون لتصبح 3.397 مليون، ومع حساب نسبة التضخم يتضح أنها انخفضت بحوالي 10%، وهو السبب الذى ترتب عليه وجود أزمة شديدة فى الأمصال استغلتها شركات استيراد وتبيعها بـ5 أضعاف ثمنها الحقيقى”.

فيما يلى قائمة ببعض الادوية المختفية من السوق المصرية:

1. ليوكوجين فيال 150 لزيادة كرات الدم البيضاء

> 3. ليوكوجين فيال 400 لزيادة كرات الدم البيضاء

> 4. آى في جلوبيولين فيال 2.5جم

> 5. آى في جلوبيولين فيال.5 جم

> 6. أي سى سى فوار

> 7. مصل تعبان

> 8. بريزولين قطرة

> 9. ادينوزين ب حقن

> 10. ابيجنت مرهم عين

> 11. ابيحنت بى مرهم عين

> 12. ابيجنت قطرة

> 13. ابيجنت بى قطرة

> 14. تترا مرهم عين

> 15. ديكارون بلاس مرهم عين

> 16. ديكساترول مرهم عين

> 17. اليروزا تشطيف مهبلى

> 18. اكتيمار اقراص

> 19. اكتيفيد اقراص برد

> 20. ارسينال اقراص

> 21. اكوابن حقن

> 22. ريتاربن حقن

> 23. ديورابن حقن

> 24. بينسيتارد حقن

> 25. ديبو ين حقن

> 26. بنسلين طويل المفعول بجميع انواعه

> 27. اوسبن شراب

> 28. اوسبن اقراص 1000

> 29. اوسبن اقراص 1500

> 30. ايريثروسين شراب

> 31. ايريثروسين 250 اقراص

> 32. ايريثروسين 500 اقراص

> 33. جلسرين لبوس أطفال جلاكسو

> 34. جلسرين لبوس كبار جلاكسو

> 35. جلسرين لبوس أطفال فاركو

> 36. جلسرين لبوس كبار فاركو

> 37. جلسرين اكتيول لبوس

> 38. بيساديل لبوس أطفال

> 39. بيساديل لبوس كبار

> 40. اكس تينشن 300 بلس اقراص

> 41. بيبى درينك اكياس

> 42. بيتاديرم كريم

> 43. بيتاديرم مرهم

> 44. سيفوتاكس حقن ايبيكو1000 مجم

> 45. سيفوتاكس ايبيكوا 250 مجم

> 46. سيفوتاكس 500 ايبيكو

> 47. سيفوران 1000 مجم حقن

> 48. سيفوران 500 مجم حقن

> 49. سيفرون 1000 حقن

> 50. فيزرالجين حقن

> 51. فيزرالجين اقراص

> 52. فيزرالجين شراب

> 53. بوسكوبان اقراص

> 54. بوسكوبان كومبوزيتم اقراص

> 55. بوسكوبان بلس اقراص

> 56. بوسكوبان حقن

> 57. سيفازون 1000 مجم حقن

> 58. لازيكس حقن

> 59. سيفازون حقن 500 مجم

> 60. يوناسين شراب

> 61. يوناسين اقراص

> 62. ماترنا اقراص 30 قرص

> 63. ماترنا اقراص 15 قرص

> 64. اوسكال اقراص

> 65. نوفونورم 2 مجم

> 66. بانادول اكسترا

> 67. ادول اكسترا اقراص

> 68. ادول اقراص

> 69. انتتركس اقراص

> 70. هيباميرز اكياس

> 71. كال هيبارين حقن 5000

> 72. كال هيبارين حقن 12000

> 73. ادولور 30 مجم حقن

> 74. اكواريم شراب

> 75. فيروسانول ديودينال اقراص

> 76. كولى يورينال فوار

> 77. بروكسيمول فوار

> 78. بروكسيمول اقراص

> 79. ابيماج فوار

> 80. ستروسيد ماغنسيوم فوار

> 81. زينوماج فوار

> 82. جيريماكس اقراص

> 83. هيدروسيف اكياس

> 84. سبازموفرى شراب

> 85. سبازمو فرى امبول

> 86. دياسيرين اقراص

> 87. اموفلوكسبين اجم اقراص

> 88. ريهيدران أن اكياس

> 89. فيتاماكس بلاس اقراص

> 90. لوتوفولون حقن

> 91. لوتون حقن

> 92. فولون حقن

> 93. ميكروسيبت اقراص

> 94. ميزوسيبت حقن

> 95. فيوسيسالميك مرهم عين

> 96. ديكاديورابولين 50 حقن

> 97. ديكاديورابولين 25 حقن

> 98. سوستانون حقن

> 99. اندريول اقراص

> 100. كال دى ب12 حقن

> 101. سيفرادين 500 فيال

> 102. سيفرادين 1 جم فيال

> 103. نورمازان كبسول

> 104. ايوثيروكس 100 مجم اقراص

> 105. بيديكال شراب

> 106. باى سولفون شراب

> 107. فيندكسين شراب

> 108. سيستا اقراص

> 109. سليب ايد اقراص

> 110. ديكسا جل

> 111. ليوكوسيد مرهم

> 112. بيوتى جل

(المراسل : مارينا ميلاد)