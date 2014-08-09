مسؤول تركماني: نحتاج لقوة مسلحة تحمينا في «كركوك»

قال رئيس مجلس محافظة «كركوك»، النائب في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية العراقية «حسن طوران»: «إنَّ القوى التي تسيطر على كركوك حالياً هي قوات البيشمركة، بعد انسحاب الجيش العراقي، وهي قوة دفاعية، نظامية، وفقاُ للدستور العراقي، والتركمان لا يملكون وحدات أمنية كالبيشمركة، ونحن بأمسِّ الحاجة لقوة مسلحة تحمي التركمان في كركوك».

وأضاف «طوران»، عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية التركي «أحمد داود أوغلو»، إنَّ جميع مكونات العراق قلقة من تمدد تنظيم «داعش»، الذي أصبح على مسافة (10-15 كم) من مدينة كركوك، وبإمكاننا صد هجماته، إن تعاونت جميع المكونات في المدينة. وأشار المسؤول التركماني، إلى أنَّ بعض القوى السياسية في العراق، تريد شق الصف التركماني، بين سني، وشيعي، قائلاً:«نحن لن نقبل بهذا، واستقبلنا، وسنستقبل التركمان المهجرين في كركوك، وأربيل، دون النظر إلى انتمائهم المذهبي».