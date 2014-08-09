مسؤول سعودي: ملتزمون بتطبيق تعليمات الصحة بخصوص «إيبولا»

أكد أيمن عبدالموجود، مدير المؤسسة القومية لتيسيير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى أن المؤسسة ملتزمة بتطبيق أي تعليمات أو قرارات أو توصيات تصدرها وزارة الصحة بخصوص مرض الإيبولا وتطوره.

وقال: «إن وزارة الصحة هي المعنية بإصدار أي تعليمات تتعلق بالجوانب الصحية للحجاج، وحتى الآن لم تصل الوزارة أي تعليمات أو توصيات بهذا الشأن».

كانت منظمة الصحة العالمية ذكرت، في بيان لها، الجمعة، أن وضع مرض الإيبولا أصبح يستدعى إعلان حالة الطوارئ الصحية، وقالت: «حدث استثنائي وبات الآن يشكل خطرا صحيا على المستوى الدولي».

>فى سياق متصل، أكد عبدالموجود أن المؤسسة تطمح في تنظيم موسم حج خال من أي مشاكل أو عقبات وتقديم أفضل خدمة لضيوف بيت الله الحرام من حجاج الجمعيات الأهلية، لذا ستقوم المؤسسة بتنظيم عدة دورات تدريبية لتدريب المشرفين على آلية خدمة الحجاج.

>وأوضح أن حضور الدورة التدريبية شرط أساسى ومن لم يتمكن من الحضور أو يمتنع فستستبدله المؤسسة بمشرف آخر من قائمة الاحتياطى، مشيراً إلى أن الدورات ستكون موزعة على الأقاليم، حيث سيتم تجميع المشرفين من المحافظات المجاورة في إحدى المحافظات حتى تقرب المسافات عليهم.