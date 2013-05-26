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عمرو موسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن

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عمرو موسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن عمرو موسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

عاد إلى القاهرة مساء اليوم "الأحد" رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، قادما من عمان، بعد زيارة للأردن استغرقت يومين، شارك خلالها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013 والذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وشارك في فعاليات المنتدى - الذي عقد تحت شعار "تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي"، واختتم أعماله اليوم - نحو 900 شخصية تضم قيادات عالمية واقليمية وشخصيات رائدة في مجالات الصناعة والتجارة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة

قضايا اقتصادية وتنموية على الصعيدين الدولي والاقليمي في ظل تحولات سياسية عميقة في المنطقة وتباطؤ اقتصادي عالمي.

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