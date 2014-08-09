«الشيخ ميزو»: صحيح البخاري «مسخرة».. والخلافة «خرافة»

انتقد الشيخ محمد عبدالله نصر، الشهير بـ«خطيب التحرير» و«الشيخ ميزو»، كتاب صحيح البخارى وتوثيقه للأحاديث النبوية، قائلا: «صحيح البخارى مسخرة للإسلام والمسلمين»، مشيرًا إلى أن «عذاب القبر ليس من الثوابت».

وقال «نصر»، في حواره ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، الجمعة، إن «كتاب البخارى سب رسول الإسلام وزعم أنه مسحور»، مضيفا: «البخاري أدعى على الرسول أنه كان يعيش على الغنائم وتحدث عن زنا القرود».

واعتبر أن «صحيح البخارى مسخرة وليس مفخرة للإسلام والمسلمين والثابت كتاب الله، وما أتى به لأن الإسلام لم ينتظر البخاري حتى يكتمل الدين»، موضحًا أنه «لا يهمنا أن يكون هناك ثعبان أقرع ولا بشعر في القبر، والخلافة الإسلامية خرافة وليست وعدًا من الله».