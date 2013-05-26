غدًا.. محافظ القاهرة ووزير السياحة يشهدان فعاليات مهرجان الفسطاط

يشهد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، غدا الاثنين، ابتداء فعاليات مهرجان "سوق الفسطاط" تحت عنوان "مصر محتاجاك"، بحضور وزير السياحة، هشام زعزوع، وذلك تحت رعاية الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، بمجمع الأديان بمصر القديمة، حيث سيتضمن المهرجان افتتاح معرض الحرف اليدوية، وعرض فيلم وثائقى عن المنطقة الأثرية ومجمع الأديان، وفقرة للفنان أحمد الكحلاوى وفرقته، وفقرة لفرقة النيل للآلات الشعبية، إلى جانب العديد من الفقرات الفنية المتنوعة.

تبدأ فعاليات المهرجان فى تمام الساعة الخامسة عصراً، بكلمة لمحافظ القاهرة ووزير السياحة يسبقها حفل استقبال فى تمام الساعة الثالثة عصراً.