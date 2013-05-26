أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

غدًا.. محافظ القاهرة ووزير السياحة يشهدان فعاليات مهرجان الفسطاط

Google+ Print
غدًا.. محافظ القاهرة ووزير السياحة يشهدان فعاليات مهرجان الفسطاط غدًا.. محافظ القاهرة ووزير السياحة يشهدان فعاليات مهرجان الفسطاط

يشهد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، غدا الاثنين، ابتداء فعاليات مهرجان "سوق الفسطاط" تحت عنوان " محتاجاك"، بحضور وزير السياحة، هشام زعزوع، وذلك تحت رعاية الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، بمجمع الأديان بمصر القديمة، حيث سيتضمن المهرجان افتتاح معرض الحرف اليدوية، وعرض فيلم وثائقى عن المنطقة الأثرية ومجمع الأديان، وفقرة للفنان أحمد الكحلاوى وفرقته، وفقرة لفرقة النيل للآلات الشعبية، إلى جانب العديد من الفقرات الفنية المتنوعة.

تبدأ فعاليات المهرجان فى تمام الساعة الخامسة عصراً، بكلمة لمحافظ القاهرة ووزير السياحة يسبقها حفل استقبال فى تمام الساعة الثالثة عصراً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة