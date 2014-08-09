1983 - "الطريق إلى القدس" في مهرجان الشباب العربي

مسرحية الطريق إلى القدس تشق طريقها إلى مدينة الرياض لتشارك في مهرجان الشباب العربي السادس ممثلة مسرح الشباب في الإمارات. والمسرحية من تأليف عبد المنعم عواد يوسف، وإخراج بحر كاظم، ومعظم أعضائها طلبة من المسرح المدرسي.

وقد أقيم عرض تجريبي خاص على خشبة مسرح جمعية دبي للفنون الشعبية، حضره سلطان صقر السويدي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعبد الرحمن الحساوي رئيس وفد الإمارات إلى المهرجان. 10 ديسمبر 1983

1982 - الأهلي يفوز على الوصل 58/47

فاز فريق الأهلي على فريق الوصل 58/47 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الوصل في دبي، ضمن دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، وكان شوط المباراة الأول قد انتهى 25/24 لصالح الوصل. وأدار اللقاء محمد حنيني ومحمد الخولي. 6 فبراير 1982

1984 - بن بشر يفتتح معرضاً للساعات والمجوهرات

افتتح بطي بن بشر، معرض رون لييه الخاص بساعات لونجين والمجوهرات، وذلك في بر دبي، مقابل مسجد البحارنة بناية صالح الزرعوني، وحضر الافتتاح جمع غفير. 23 فبراير 1984

مبارك بن محمد يشهد أسبوع المرور

سمو الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان وزير الداخلية يتسلم باقة من الزهور من إحدى الطالبات خلال الاحتفال بأسبوع المرور في مدينة أبوظبي. 1979

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

15 فبراير 1981

16 فبراير 1981