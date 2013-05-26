ما هى أفضل الطرق لتفتيح لون الشفاه الداكن؟

أرسلت قارئة تقول أنا فتاة عمرى 24 عاما، ولدى مشكلة فى لون الشفاه الداكن، وهو الأمر الذى يؤرقنى بشدة، وقد جربت العديد من الدهانات الموضعية لتفتيح لون الشفاه بلا أى نتيجة تذكر.

فما سبب تلك الحالة وكيف يمكن علاجها؟ تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد طبيبة الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:

> غالبا ما تكون أسباب اسمرار الشفاه راجعا إلى عوامل وراثية.

كما أن هناك بعض العوامل التى يمكن أن تساعد على ظهور تلك المشكلة أو تفاقمها مثل التدخين.

وعلاج اسمرار الشفاه يتطلب أكثر من الاعتماد على الدهانات الموضعية والتى لا تحقق نتائج مرضية أو واضحة فى أغلب الحالات.

ومن أفضل الطرق الحديثة فى علاج تلك المشكلة هى العلاج من خلال الاستعانة بتقنية "البلازما" وتتم من خلال سحب عينة من دم الجسم ووضعها فى جهاز معين والذى يعمل على فصل البلازما من الدم وحقنها منفردة فى الشفاه وتساعد تلك الطريقة على علاج وتحسن اللون الداكن للشفاه بشكل كبير وملحوظ إلا أنها تتطلب تكرارها كل فترة فهى علاج غير دائم ويتطلب تكراره عدة مرات.