كل الانتقالات - هل يلعب إيتو في الدوري الهولندي؟

يقدم FilGoal.com يوميا، أهم وأبرز أخبار سوق الانتقالات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

هنا بإمكانك أن تجد كل كلمة كتبتها جريدة أو موقع عن سوق الانتقالات ليوم الثامن من أغسطس.

1)لاجازيتا ديللو سبورت: مانشستر يونايتد يستهدف بنعطية

أشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن مانشستر يونايتد وضع المغربي مهدي بنعطية لاعب روما هدفا رأسيا من أجل تقوية خط دفاع الفريق.

ويستعد يونايتد لعرض مبلغ 38 مليون يورو علي روما من أجل إقناعهم بالتخلي عن بنعطية.

2)بي بي سي: برشلونة يفوز بخدمات فيرمالين

أكدت شبكة بي بي سي البريطانية أن برشلونة نجح في إتمام اتفاقه مع أرسنال من أجل المدافع البلجيكي توماس فيرمالين.

تعرف علي تفاصيل الصفقة من هنا

3)تيليجراف: مصير أجير مع ليفربول يتحدد قريبا

أكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن مصير المدافع الدنماركي دانييل أجر مع ليفربول سيتحدد هذا الأسبوع.

ويبدو أجير قريبا جدا من مغادرة قلعة أنفيلد، إلا أن قرب انتقال فيرمالين إلى برشلونة قد ينهي آمال اللاعب بالتواجد في صفوف النادي الإسباني.

4)سكاي سبورت إيطاليا: يوفينتوس في محادثات مع مدافع منتخب اليونان

أوضحت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أن يوفينتوس دخل في محادثات قوية مع نادي أولمبياكوس اليوناني من أجل المدافع كوستاس مانولاس.

وحسبما أكدت الشبكة فأن السيدة العجوز تأمل في إنهاء الصفقة بقيمة 11 مليون يورو علي الرغم من طلب النادي اليوناني لـ15 مليون.

5)نائب رئيس موناكو يفجر مفاجأة بخصوص فالكاو

كشف فاديم فاسيلييف نائب رئيس موناكو الفرنسي عن مفاجأة بخصوص مهاجم الفريق راداميل فالكاو.

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6)كوريرو ديللو سبورت: نابولي يريد لوكاس إلى جانب فيلايني

أكدت صحيفة كوريرو ديللو سبورت الإيطالية أن نادي نابولي يسعى للتعاقد مع لوكاس ليفا متوسط ميدان ليفربول.

كما يستهدف رفائيل بينيتز البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد من أجل تقوية خط وسط الفريق الإيطالي

7)ذا صن: إيتو قريب من أياكس

أشارت صحيفة ذا صن البريطانية أن الكاميروني صامويل إيتو قريب من الانتقال إلى الدوري الهولندي من بوابة أياكس.