صلاح يشارك كبديل مع تشيلسي ضد فينرباهتشة

شارك محمد صلاح كبديلا مع تشيلسي أمام فينرباهتشة في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين يوم الجمعة.

وبدأ صلاح اللقاء في الدقيقة 40 قبل أن يدخل أرضية الملعب بدلا من البلجيكي أزار.

ونجح تشيلسي في تسجيل هدفين بأقدام الإسباني ديجو كوستا والصربي إيفانوفيتش.

ويلعب تشيلسي في البطولة الودية بجوار فينرباهتشة وبشكتاش.

وتقام البطولة في تركيا بنظام 3 أشواط، كل شوط 45 دقيقة.

وفاز باهتشة الشوط الأول ضد بشكتاش بهدف نظيف، قبل أن يخسر بهدفين أمام تشيلسي.

ويستعد تشيلسي للعب الشوط الثالث والأخير من البطولة أمام بشكتاش.

ومن المنتظر أن يشارك صلاح أساسيا منذ بداية الشوط.

وشارك صلاح في جميع مباريات تشيلسي الودية السابقة، استعدادا للموسم الإنجليزي الجديد الذي يبدأ في السادس عشر من أغسطس القادم.