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إنتشال جثة ربة منزل ورضيعتها بعد إنهيار سقف المنزل عليهن بالمنيا

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إنتشال جثة ربة منزل ورضيعتها بعد إنهيار سقف المنزل عليهن بالمنيا إنتشال جثة ربة منزل ورضيعتها بعد إنهيار سقف المنزل عليهن بالمنيا

أرشيفية

أنتشلت قوات الحماية المدنية، بمعاونة الأهالي بالمنيا، جثة ربة منزل وأبنتها الرضيعة، بعد إنهيار سقف منزل يقيمان به عليهن، أثناء نومهن بقرية بني أحمد الغربية.

تلقي مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغاً من عمليات النجدة، يفيد إنهيار سقف منزل ريفي بقرية بني أحمد الغربية، التابعة لدائرة المركز، ومصرع ربة منزل ورضيعتها.

وبالإنتقال والفحص، تبين إنهيار سقف منزل مكون من الخشب وسعف النخيل، أثناء نوم كلاً من، مديحة بدر رياض 27 سنه ربه منزل، وأبنتها شهد أحمد علي حسن عامان، بأحدي الغرف، ونتج عن ذلك مصرعهن، وتم إنتشال الجثتين ونقلهن لمشرحة المستشفي العام.

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