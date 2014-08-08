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«المصري للحق في الدواء» يناقش ارتفاع أسعار علاج «فيرس سي» وفاعليته الاثنين المقبل

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«المصري للحق في الدواء» يناقش ارتفاع أسعار علاج «فيرس سي» وفاعليته الاثنين المقبل «المصري للحق في الدواء» يناقش ارتفاع أسعار علاج «فيرس سي» وفاعليته الاثنين المقبل

أرشيفية

يعقد المركز المصري  للحق فى الدواء، مؤتمرًا صحفيًا  بعنوان «الملكية الفكرية توفر الأدوية للفقراء،  وذلك الواحدة ظهر الاثنين المقبل بمقره .

يشترك في المؤتمرغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، منظمة أطباء بلا حدود، منظمة الصحة العالمية، شعبة الأدوية بالغرف التجارية، اتحاد الكبد الأهلى وعدد من منظمات المجتمع المدني،خبراء الملكية الفكرية، نقابة الصيادلة وأساتذة الكبد وعدد من شركات الأدوية الخاصة والعامة .

من المقرر أن يُناقش بالمؤتمر، ارتفاع دواء فيروس سي، حيث لن يتمكن معظم المرضى المصريين من شرائه وهل الدواء فاعليته أكيده للفيروس المصري .

وسيطلق المشاركون نداء للرئيس بأهمية إعطاء تصريح لإنتاج الأدويه الحيوية دون ترخيص والاقتضاء بتجربه الهند والبرازيل و بما يتوافق مع قانون حماية الملكية الفكرية المصري.

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