العاملون بميناء الإسكندرية يتبرعون بجزء من رواتبهم لـ”تحيا مصر”

أعلن عدد من العاملين بميناء الإسكندرية اليوم الجمعة التبرع بجزء من رواتبهم شهريا لدعم صندوق (تحيا مصر) ، وذلك بعد المبادرة التي أطلقها رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بالتبرع بثلث راتبه شهريا لدعم الاقتصاد القومي المصري، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تضمنت قائمة المتبرعين بجزء من رواتبهم كلا من : محمد القزاز رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية ، وعصام عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية ، وعادل توفيق مدير عام الأمن، وفهمي شعبان مدير عام العلاقات العامة ، ورضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء .

كان اللواء عادل ياسين حماد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، قد اعلن تبرعه بـ 10 أيام من راتبه شهريًا لصالح صندوق (‘تحيا مصر) ، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد القومي.

وطالب حماد العاملين بمينائي الإسكندرية والدخيلة وكافة المصريين أن يقفوا مع بلادهم بقلوبهم وأموالهم والعمل الجديد من منطلق الإحساس بالوطنية والانتماء.

أ ش أ