أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده -
من يحسم صراع «المربع الذهبي» في الدوري؟ -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

العاملون بميناء الإسكندرية يتبرعون بجزء من رواتبهم لـ”تحيا مصر”

Google+ Print
العاملون بميناء الإسكندرية يتبرعون بجزء من رواتبهم لـ”تحيا مصر” العاملون بميناء الإسكندرية يتبرعون بجزء من رواتبهم لـ”تحيا مصر”

أرشيفية- ميناء الإسكندرية

أعلن عدد من العاملين بميناء الإسكندرية اليوم الجمعة التبرع بجزء من رواتبهم شهريا لدعم صندوق (تحيا ) ، وذلك بعد المبادرة التي أطلقها رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بالتبرع بثلث راتبه شهريا لدعم الاقتصاد القومي المصري، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح .

تضمنت قائمة المتبرعين بجزء من رواتبهم كلا من : محمد القزاز رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية ، وعصام عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية ، وعادل توفيق مدير عام الأمن، وفهمي شعبان مدير عام العلاقات العامة ، ورضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء .

كان اللواء عادل ياسين حماد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، قد اعلن تبرعه بـ 10 أيام من راتبه شهريًا لصالح صندوق (‘تحيا مصر) ، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد القومي.

وطالب حماد العاملين بمينائي الإسكندرية والدخيلة وكافة المصريين أن يقفوا مع بلادهم بقلوبهم وأموالهم والعمل الجديد من منطلق الإحساس بالوطنية والانتماء.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك

تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري