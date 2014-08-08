الصحة: فحص القادمين من دول أفريقية ومتابعتهم 3 أسابيع لمنع عدوى إيبولا

كلف الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، القطاع الوقائى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال التنسيق مع كل من وزارة الطيران المدنى ومصلحة الجوازات لمناظرة جميع القادمين من دول سيراليون، وغنيا، وليبيريا ونيجيريا وهى الدول التى حدث فيها تفشى مرض الإيبولا.

ويأتى ذلك بهدف التأكد من عدم وجود أى حالات مشتبه بها لمرض الإيبولا حيث تقوم الفرق الوقائية بأقسام الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول، بأخذ عنوان ومحل إقامة القادمين من تلك الدول وإبلاغ مديريات الصحة بجميع المحافظات لقيام الفرق الوقائية بتلك المحافظات بمتابعة القادمين لمدة 3 أسابيع وهى فترة حضانة المرض للتأكد من عدم وجود أى اعراض للمرض قد تظهر على القادمين خلال تلك الفترة.

وأوضح بيان للصحة اليوم الجمعة أنه فى حالة الاشتباه فى أى حالة سوف يتم تحويلها إلى مستشفى حميات العباسية التى تم تخصيصها وتجهيزها بالمستلزمات اللازمة للتعامل مع تلك الحالات .

وأصدرت وزارة الصحة فى وقت سابق تحذيرا للمواطنين من عدم السفر إلى تلك الدول، وتؤكد الوزارة على جميع المواطنين الالتزام بذلك حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع المصرى .

وأكدت الوزارة أنه حتى الآن لا توجد حالات مشتبه بها أو مؤكدة لمرض الإيبولا فى مصر، لافتة إلى أنها تتابع يوميا الموقف الوبائى العالمى للمرض وتقوم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لطبيعة الموقف .