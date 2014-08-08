أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة: فحص القادمين من دول أفريقية ومتابعتهم 3 أسابيع لمنع عدوى إيبولا

Google+ Print
الصحة: فحص القادمين من دول أفريقية ومتابعتهم 3 أسابيع لمنع عدوى إيبولا الصحة: فحص القادمين من دول أفريقية ومتابعتهم 3 أسابيع لمنع عدوى إيبولا

كلف الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، القطاع الوقائى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال التنسيق مع كل من وزارة الطيران المدنى ومصلحة الجوازات لمناظرة جميع القادمين من دول سيراليون، وغنيا، وليبيريا ونيجيريا وهى الدول التى حدث فيها تفشى مرض الإيبولا.

ويأتى ذلك بهدف التأكد من عدم وجود أى حالات مشتبه بها لمرض الإيبولا حيث تقوم الفرق الوقائية بأقسام الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول، بأخذ عنوان ومحل إقامة القادمين من تلك الدول وإبلاغ مديريات الصحة بجميع المحافظات لقيام الفرق الوقائية بتلك المحافظات بمتابعة القادمين لمدة 3 أسابيع وهى فترة حضانة المرض للتأكد من عدم وجود أى اعراض للمرض قد تظهر على القادمين خلال تلك الفترة.

وأوضح بيان للصحة اليوم الجمعة أنه فى حالة الاشتباه فى أى حالة سوف يتم تحويلها إلى مستشفى حميات العباسية التى تم تخصيصها وتجهيزها بالمستلزمات اللازمة للتعامل مع تلك الحالات .

وأصدرت وزارة الصحة فى وقت سابق تحذيرا للمواطنين من عدم السفر إلى تلك الدول، وتؤكد الوزارة على جميع المواطنين الالتزام بذلك حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع المصرى .

وأكدت الوزارة أنه حتى الآن لا توجد حالات مشتبه بها أو مؤكدة لمرض الإيبولا فى ، لافتة إلى أنها تتابع يوميا الموقف الوبائى العالمى للمرض وتقوم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لطبيعة الموقف .


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة