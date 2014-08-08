الهلال الأحمر يؤكد انشاء “داعش” سوقًا للرقيق لبيع نساء الأقليات

أكد الهلال الأحمر العراقي، صحة ما نشر حول قيام تنظيم داعش بإنشاء سوق للرقيق وقيامه بعرض نساء الطوائف للبيع بأسواق مدينة نينوى كـ “سبايا”.

خطف عناصر داعش النساء من الأيزيديات والمسيحيات كسبايا وعرضوهن في أحد الأسواق لبيعهن وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر العراقي محمد الخزاعي: “عناصر داعش خطفوا النساء من الأيزيديات والمسيحيات كسبايا، وعرضوهن في أحد الأسواق لبيعهن”.

واستنكر الهلال الأحمر العراقي الحادث وعبر عن إدانته لهذه الأفعال الإجرامية التي يقوم بها عناصر “داعش” في المدن العراقية.

وكشف الخزاعي أن “التنظيم احتجز عشرات العائلات في مطار تلعفر من التركمان والإيزيدية والمسيحيين، وقتل جميع الرجال”، مناشداً المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والدولة العراقية إلى “التدخل في نينوى لمعالجة الوضع الإنساني الصعب”.

كما ناشدت وزارة شؤون المرأة العراقية، في بيان “جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والمجتمع الدولي للتدخل السريع لوضع حد للمجازر التي يرتكبها داعش بحق المدنيين العزل من هذه المكونات وإنقاذ نسائها من السبي والاسترقاق”.

أ ف ب